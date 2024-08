Nodo di Udine: una discussione lunga più di vent’anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ipotesi della dismissione della linea ferroviaria Udine-Vat ha origini lontane nel tempo. La discussione risale a oltre 20 anni fa. Tutto comincia nel 2001 con la legge obiettivo del secondo Governo Berlusconi. “Allora – ricorda Giorgio Cavallo, assessore comunale nelle due giunte Cecotti – si parlava della Udine-Cervignano, ma si presentò il problema del Nodo di Udine dal momento che era entrata in vigore una normativa europea contro l’inquinamento acustico”.

“Già prima del 2000 c’era stata la richiesta di spostare il traffico sulla cintura esterna – continua Cavallo – ma le Ferrovie dissero sempre di no sia per il sistema di controllo che stavano realizzando, sia per l’allungamento della percorrenza dei treni di alcuni minuti”.

Le ferrovie presentarono due proposte. “La prima riguardava l’installazione di barriere fonoassorbenti su tutto il tracciato – ricorda l’ex assessore -, la seconda la realizzazione di un tunnel sotterraneo sotto la Udine-Vat. Entrambe costavano 200 milioni di euro, in giunta approvammo il tunnel. Di quest’opera, poi, non si seppe più nulla e solo l’iniziativa dei comitati continuò a tenere vivo il tema. La cosa curiosa – conclude Cavallo – è che alla fine la soluzione che sarà realizzata è proprio quella iniziale, sempre rifiutata dalle ferrovie”.