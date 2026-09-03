Noemi e Desiree: “A voi il compito di sostenere a mamma e papà”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Noemi, tante volte ti sei presa cura di Desiree come una seconda mamma. Ora sei lassù con lei. Vi affido il compito di chiedere a Dio di dare forza e coraggio a mamma Jessica e a papà Addis”. Così monsignor Pierluigi Mazzocato, parroco di Paderno, lo stesso sacerdote che le ha battezzate e ha sposato i loro genitori, ha salutato le due sorelline di 11 e 4 anni morte due settimane fa in uno schianto sulla Pontebbana.

Un’omelia straziante, pronunciata davanti a una chiesa di Sant’Andrea gremita di persone, ma anche piena di speranza. “Sulla parete di casa vostra – ha continuato il sacerdote – avevate messo una scritta: il nostro caldo amore durerà per sempre. E continuerà, più forte della morte, entrata come un ladro in casa per portare via ciò che vi era di più prezioso. E sarà di conforto a loro e a tutti noi”.

Dietro le due piccole bare bianche, i due genitori, distrutti da un dolore che Mazzocato, citando le scritture ha definito grande come il mare. Ad abbracciarli una folla di amici e parenti, così tanti che buona parte di loro è dovuta rimanere fuori dal tempio.

Tra i banchi anche tanti esponenti della giunta e del consiglio comunale. Un segno tangibile della vicinanza alla famiglia di tutta Udine e dell’amministrazione, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino.