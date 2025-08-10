  • Aiello del Friuli
domenica 10 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Storica Italia agli Europei U20 d’atletica, brilla Doualla
Segnali positivi per la Juve, 2-1 contro il Borussia Dortmund
Festa dell’Arrotino: Stolvizza celebra tradizione e sapori
Venditti torna a Palmanova: “Qui più volte che a Roma”
Pagnacco, quasi mille firme contro l’impianto a biometano di Modoletto
Udine si fa bella: Stadio Friuli pronto, primi avvisi di rimozione...
Milan sconfitto allo Stamford Bridge dal Chelsea 4-1
Udine in lutto per la scomparsa dello storico Flavio Fabbroni
Tra tre giorni Udine entrerà nella storia, in arrivo 11mila tifosi...
Tre interventi del Soccorso Alpino in poche ore
CronacaSpettacoli

Noemi Music di Codroipo ammessa alle Prefinali Nazionali di “Miss Italia 2025”

La finalissima si terrà venerdì 22 agosto a Lignano e sarà trasmessa in diretta su Telefriuli
Redazione
Autore: Redazione

Il Parco Comunale di Villa Santina ha ospitato con successo la finale regionale di “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia” valida per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”.

Noemi Music diciotto anni di San Martino di Codroipo (Ud), studentessa al liceo scientifico, appassionata di sport che pratica salto con l’asta a livello agonistico, è stata premiata dal Sindaco di Villa Santina Domenico Giatti e dal Consigliere Regionale Manuele Ferrari al termine di un piacevole spettacolo che ha richiamato un numeroso pubblico, organizzato dalla Pro Loco di Villa Santina in occasione di “San Lorenzo Music Lights” in collaborazione con l’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione di “Miss Italia”.

Sul palco oltre alle sfilate delle concorrenti in gara si è esibita anche la coppia di ballerini Luca Casali ed Elisa Cargnelutti, Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia 2023” che ha recitato in friulano; ospite, Maria Candotti di Villa Santina prefinalista nazionale di “Miss Italia 2024”.

Noemi ha conquistato un posto alle finali regionali dopo aver vinto lo scorso anno il titolo di “Miss Mascotte Friuli Venezia Giulia” ed è ora ammessa alle Prefinali Nazionali di “Miss Italia” che si terranno dal 2 al 5 settembre presso il “Centro Vacanze De Angelis” di Numana (An).

Prossime finali previste in Regione: martedì 12 agosto alle ore 18.00 nella “terrazza” sulla spiaggia dell’Hotel Rivera Resort di Lignano Sabbiadoro (Ud) si assegnerà il titolo di “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia” mentre, venerdì 15 agosto, in Piazza San Giorgio a Claut (Pn) alle ore 21.00 si eleggerà “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”.

La finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” è in programma, venerdì 22 agosto, alle ore 21.00 al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro, trasmessa anche in diretta su Telefriuli.

La finale nazionale di “Miss Italia” è in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio (Fm). 

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.

Festa dell’Arrotino: Stolvizza celebra tradizione e sapori
Venditti torna a Palmanova: “Qui più volte che a Roma”
Pagnacco, quasi mille firme contro l’impianto a biometano di Modoletto
Udine si fa bella: Stadio Friuli pronto, primi avvisi di rimozione auto in città
Udine in lutto per la scomparsa dello storico Flavio Fabbroni
