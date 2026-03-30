Nomina del Garante degli anziani, “Tutto già deciso, solo fumo”

L’approvazione del regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone anziane ha creato malcontento tra i banchi dell’opposizione. Nonostante il regolamento delinei modalità precise di candidatura ed elezione del Garante, la minoranza non ha nascosto le proprie perplessità, visto lo stesso Gasparin ha già indicato in Commissione il nome del futuro Garante, ovvero la 62enne Francesca Carpenedo, figlia dell’ex senatore democristiano Diego Carpenedo.

L’intero centrodestra contesta l’approvazione odierna, evidenziando la discrepanza tra la forma del regolamento e la sostanza politica del provvedimento.

“Cinque articoli su undici regolano come eleggere il Garante, eppure il nome è già noto – denuncia Govetto –: un controsenso e un gesto di finta democrazia. È impalpabile. Con questo regolamento i poteri del Garante non sono così diversi da quelli di un qualsiasi consigliere comunale delegato. Tantissimo fumo per poco arrosto, se non la sistemazione di qualcuno”.