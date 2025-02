Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino esprime tutta l’amarezza del club bianconero per quanto accaduto ieri sera a Basiliano.

“Siamo profondamente amereggiati per i fatti che si sono verificati. Questo non è tifo e non è sport. Non basta indossare una sciarpa e venire allo stadio per essere tifosi. Bisogna che ci sia anche una condivisione dei valori. L’Udinese è sempre stata un modello e i protagosti di quegli scontri di sicuro non rappresentano la nostra tifoseria. Esprimiamo solidarietà e riconoscenza alle forze dell’ordine per il loro continuo impegno. Esprimiamo solidarietà anche agli operatori sanitari intervenuti e ai veri tifosi di calcio e a tutte le persone che sono state coinvolte negli scontri. Ora, lasciamo che la giustiziaa faccia il suo corso. A caldo il desiderio della società è esprimere l’amarezza per quanto avvenuto”