Non era lui a ricattare un friulano con i filmati hot, assolto

Il gup di Udine Mariarosa Persico ha assolto un uomo di 61 anni, residente in Sardegna, accusato di sextortion ai danni di un friulano. Stando alle imputazioni, il 61enne si era fatto versare mille euro dalla vittima minacciandola di rendere pubblico un video da lui inviato a una donna sui social che lo riprendeva in atteggiamenti erotici.

L’imputato, assolto per fatti simili anche dai Tribunali di Torino e Brescia, è riuscito a dimostrare di essere stato a sua volta vittima di una donna conosciuta on-line, che lo aveva convinto ad aprire numerose postepay e a darle l’accesso. I soldi estorti alle vittime venivano prelevati dalla Costa d’Avorio. Sul suo cellulare è stato anche trovato un software che consentiva ai veri responsabili di controllare lo smartphone da remoto.