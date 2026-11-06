Non fece resistenza, assolto gestore di discoteca di Lignano

Il fatto non sussiste. Con questa formula il giudice Carla Missera ha assolto il gestore di una discoteca di Lignano imputato per resistenza a pubblico ufficiale. A denunciarlo erano stati i carabinieri della stazione della località balneare.

I fatti risalgono all’agosto di due anni fa, quando l’uomo chiamò le forze dell’ordine per un cittadino straniero che voleva entrare nel locale senza pagare, forse in possesso di un coltello.

Stando alle accuse, l’uomo alzò il tono della voce mentre i militari stavano controllando i documenti suoi e del buttafuori, chiedendo loro di non perdere tempo e di occuparsi dell’avventore, dicendo che avrebbe chiamato il superiore in grado. Un atteggiamento che, sempre secondo l’accusa, ostacolò il lavoro dei due carabinieri.

Soddisfatto il difensore del gestore, l’avvocato Gabriele Peressoni. “Si trattava di critiche – commenta il legale -. In particolare, il mio assistito non voleva minacciare i due carabinieri, ma solo sottolineare che aveva un rapporto di collaborazione con le forze dell’ordine di stanza a Lignano, anche mettendo spesso a loro disposizione le immagini delle telecamere di sorveglianza”.