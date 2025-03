Non fu corruzione, assolto in appello alto ufficiale delle Fiamme gialle

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’assunzione del figlio da parte di un azienda friulana non fu corruzione. La Corte d’appello di Trieste ha assolto Vincenzo Corrado, all’epoca dei fatti tenente colonnello della Guardia di Finanza di Venezia, ribaltando la sentenza con la quale nel 2022 il Tribunale di Udine lo aveva condannato a 4 anni di reclusione.Il reato è stato riqualificato in interferenza illecita e dichiarato prescritto.

I fatti per i quali Corrado era stato accusato di indebita pressione risalgono al biennio 2015/2016. Secondo l’accusa, un imprenditore friulano sottoposto a verifica fiscale lo contattò e lui convinse l’industriale ad assumere il figlio, assicurandogli che non ci sarebbero stati approfondimenti nelle verifiche. L’assunzione avvenne pochi giorni prima della conclusione dei controlli, che per la Procura udinese fu gestita in maniera leggera, ma non penalmente rilevante.

Il difensore di Corrado, l’avvocato Pasquale Fabio Crea ha sempre sostenuto che l’industriale e il finanziere si conoscevano da diversi anni e che fu l’imprenditore a voler assumere il ragazzo prima della chiusura del controllo. Il Tribunale di Udine modificò il reato in corruzione e condannò Corrado a 4 anni di reclusione, come chiesto dal pm.

Soddisfatto il difensore dell’ufficiale. “In appello – commenta Crea – abbiamo rimarcato che il nostro assistito non fece alcuna pressione sull’ufficiale incaricato della verifica fiscale e che quindi non si potesse parlare di corruzione”.