Non fu lui a sparare al Signor Gatto, assolto con formula piena

E' finita con un'assoluzione, con la formula 'per non aver commesso il fatto', il curioso caso della tentata uccisione di Signor Gatto. Questo il nome del micio di 8 anni colpito alla mandibola da un pallino di piombo a Porpetto nel febbraio 2023.

Per quel ferimento era finito sotto processo in Tribunale a Udine il vicino di casa del proprietario della bestiola, un uomo di 46 anni che precedentemente aveva accusato il felino di una razzia nel suo pollaio e, stando alle imputazioni, aveva minacciato di sparargli. Durante la discussione, il pm aveva chiesto 5 mesi di reclusione e la parte civile un risarcimento di 53 mila euro.

Per stabilire la verità era stata effettuata anche una perizia balistica sul piombino estratto dal muso di Signor Gatto. Il proiettile è risultato incompatibile con le armi ad aria compressa sequestrate all’imputato.

Soddisfatto il difensore dell’uomo, l’avvocato Paolo Viezzi. Il legale del proprietario del micio, l’avvocato Giorgio Weil, ha annunciato appello per la parte riguardante la responsabilità civile.