Non paga il pedaggio, fermato: doveva scontare una pena detentiva

Guidava senza patente, perché mai conseguita, ed era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Vicenza.

Il fatto che l’uomo, nei giorni scorsi, avesse omesso di pagare il pedaggio autostradale in A4, ha consentito agli agenti della polizia del commissariato di Duino-Aurisina di fermare l’auto che guidava – una Volkswagen Golf – al Lisert.

Al volante c’era di un cittadino serbo, che è risultato destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo è stato quindi condotto in carcere a Trieste per scontare la pena di due anni di reclusione. Sanzionato inoltre per le violazioni commesse, la sua auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.