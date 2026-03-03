Non può avvicinarsi all’ex, minaccia di darsi fuoco: arrestato

Non poteva avvicinarsi alla casa familiare, in quanto gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare. Ma ieri sera un 43enne è stato rintracciato dai carabinieri nel giardino dell’abitazione dell’ex compagna a Codroipo. Alla vista dei militari l’uomo, che risiede in provincia di Udine, ha impugnato una tanica di benzina e un accendino, minacciando di darsi fuoco.

Poi si è scagliato contro di loro, colpendone uno con un pugno al volto. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato giudicato con rito direttissimo questa mattina in tribunale a Udine. Il giudice Camilla Del Torre ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di firma.