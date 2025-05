E’ stato trovato priva di vita un’anziano che ieri sera non aveva più fatto rientro a casa. Le ricerche, scattate subito dopo l’allarme lanciato dai familiari, hanno portato i soccorritori a rinvenire questo pomeriggio il corpo dell’uomo in un canale non lontano dal campo sportivo di San Giorgio di Nogaro, nei pressi di via Galli.

Sul posto sono giunti i carabinieri e il medico legale, oltre ai vigili del fuoco chiamati per recuperare la salma.