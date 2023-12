Non risponde alla vicina, trovato morto in casa

Un uomo di 77 anni, Domenico Riosa, noto in paese per i suoi lunghi viaggi in camper, è stato trovato morto oggi pomeriggio in casa.

È stata la vicina, che non lo vedeva da alcuni giorni e che aveva provato invano a mettersi in contatto con lui, ad allertare i soccorsi. Sono stati i vigili del fuoco ad accedere nell’abitazione, in via Cassa Rurale, trovando l’anziano riverso sul letto della camera.

Il decesso, per cause naturali, potrebbe essere riconducibile a quattro giorni fa.Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, insieme al sindaco Davide Andretta, per gli accertamenti.