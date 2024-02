Non saldano la lapide, il marmista toglie la foto della defunta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La famiglia della defunta non paga per intero la lapide. Così, per farsi saldare il conto, il marmista toglie dal blocco di roccia una croce di ferro e la foto della cara estinta. Per questo, il Tribunale di Udine ha condannato un udinese di 79 anni a 250 euro di multa per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’uomo è stato assolto dall’accusa di danneggiamento e vilipendio di tomba.

La vicenda risale al maggio 2019, quando il marito e i due figli si recarono al cimitero in Comune di Campoformido per far visita alla congiunta per la festa della mamma. Arrivati davanti alla lapide, si accorsero di quanto era accaduto. Poi la famiglia, rappresentata dall’avvocato Samantha Zuccato, scopri che era stato il marmista a eliminare croce e fotografia per avere il saldo del lavoro, circa 200 euro. I tre pagarono e in cimitero tutto tornò a posto, ma rimase in piedi il procedimento giudiziario.

Il marmista è stato condannato anche a risarcire la famiglia con 500 euro.