Non si vede da giorni: 53enne trovato morto in casa

Un uomo di 53 anni, Alessandro Pavan, è stato trovato morto in casa. Sono stati alcuni parenti, che non lo vedevano da giorni, ad allertare i soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo, che risiedeva in via Madonna della Neve, a Fiume Veneto, non rispondeva nemmeno al telefono.

Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti insieme a personale del 118 e ai carabinieri, a sfondare la porta dell’abitazione e a trovare Pavan riverso sul letto della camera. Sul posto è intervenuto il medico legale, Michela Frustaci, che ha constatato il decesso. Fatale al 53enne un infarto.