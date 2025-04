Non solo asfaltature, nuova segnaletica orizzontale su 21 strade di Udine

Il Comune di Udine continua la sua vasta opera di riqualificazione della rete della viabilità cittadina. Oltre alle nuove asfaltature in programma come da consuetudine nella stagione calda, il Comune di Udine ha messo a punto una serie di interventi per la ritinteggiatura della segnaletica orizzontale dei principali viali cittadini.

Ad essere interessate sono infatti le principali arterie di scorrimento del traffico in arrivo e in uscita dalla città come viale Tricesimo, viale Palmanova, Viale Volontari della Libertà, Viale Leonardo da Vinci, Viale Cadore, Via Cividale, viale Pasolini e via Boccaccio. In aggiunta l’amministrazione comunale interverrà anche sui viali più trafficati nei pressi di importanti infrastrutture cittadine del ring urbano e nei quartieri, realizzando la nuova segnaletica orizzontale in viale Trieste, viale Leopardi, via Tullio, viale delle Ferriere, via Renati, via Diaz, via Forni di sotto, via Pieri e via Gorizia. Importanti operazioni anche in via Mainerio, via Liguria e in via Romagna, a Beivars.

I lavori di ritinteggiatura, secondo il programma realizzato dal Comune di Udine, saranno effettuati entro l’estate e durante le ore notturne, in modo da evitare disagi e rallentamenti al traffico.

“Una parte importante della manutenzione stradale è il rinnovamento della segnaletica orizzontale. Il comune di Udine sta intervenendo in questo periodo sulla segnaletica nei quartieri – spiega l’Assessore alla viabilità Ivano Marchiol – a partire dalla zona sud, poi andremo a ovest e a nord. Ma sono già in programma anche gli interventi sulle vie adiacenti al centro storico e nei principali viali cittadini”, conclude.