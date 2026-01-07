Non vede l’operaio, corriere lo investe in retromarcia

Non l’ha visto e l’ha investito in retromarcia. Sono ancora da chiarire alcuni aspetti dell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio nel parcheggio della Dohler Nutrafood di Basiliano dove un operaio di 60 anni, che risiede nell’hinterland, è stato colpito da un furgone di una ditta di spedizioni il cui conducente che stava effettuando una manovra. L’uomo, soccorso da personale del 118, è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto personale dello Spisal dell’Azienda sanitaria insieme ai carabinieri.