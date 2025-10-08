Noncello, piano anti esondazione: l’argine sarà innalzato di un metro

Pordenone e il suo fiume, il Noncello, hanno, da sempre, un legame unico. Ma non sempre la convivenza è stata pacifica perché quando il corso d’acqua esce dagli argini mezza città finisce sott’acqua. Da tempo il Comune è al lavoro per trovare una soluzione al problema e per proteggere i suoi cittadini dal costante rischio di esondazione.

Ora la Regione finanzierà un’opera vitale per Pordenone, che consiste nell’innalzamento dell’argine dalla zona della Fiera fino al ponte di viale Martelli. I lavori dovrebbero iniziare tra la fine del 2025 e l’inizio del prossimo anno.

E di calamità naturali se n’è parlato oggi, in Municipio, in concomitanza con la settimana dell’iniziativa “Io non rischio”, la campagna per le buone pratiche di Protezione civile in caso di alluvioni o terremoti. L’appuntamento è per sabato in centro città.