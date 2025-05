“Nonna, devo curarmi. Mi servono soldi”. Truffata un’anziana

Hanno fatto leva sulla sensibilità di una donna di 76 anni di Tarcento, che al telefono si è sentita dire dalla nipote – in realtà era una truffatrice – che stava male e che per sostenere delle cure mediche aveva bisogno di soldi. Tanti soldi. L’anziana, preoccupata, ha racimolato subito ciò che aveva in casa – 15mila euro in gioielli – e li ha consegnati nelle mani di una donna che, di lì a poco, si è presentata a casa sua.

Soltanto in un secondo momento la 76enne si è accorta di essere stata inganna. Ha quindi sporto denuncia ai carabinieri.