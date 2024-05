Presentata norma per togliere casa popolare a chi commette reati contro l’Ater

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In caso di condanna definitiva per danneggiamenti o schiamazzi decade il diritto di avere un alloggio Ater. Fratelli d’Italia in Consiglio regionale con un emendamento a firma del capogruppo Claudio Giacomelli alla legge omnibus approvata la scorsa settimana ha ottenuto l’inserimento di questa appendice nella legge che regola l’assegnazione e la permanenza all’interno delle case popolari. I dettagli sono stati spiegati dallo stesso Giacomelli e dalla deputata e segretaria provinciale Nicole Matteoni: «Sono state registrate, nella sola Trieste, 322 segnalazioni tra violazioni e disagi sociali nel 2023, numeri inaccettabili che hanno reso necessario un intervento normativo». Complessivamente gli alloggi di edilizia popolare in Friuli Venezia Giulia sono 50 mila, «Tutti i residenti delle Ater – proseguono Giacomelli e Matteoni – hanno diritto a vivere in un ambiente decorso e sereno. Chi non sa adeguarsi al vivere civile, dovrà andarsene».