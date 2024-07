Notte Bianca: a Udine tre vie senza musica e animazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Via San Francesco, Piazza San Cristoforo, Vicolo Pulesi senza musica e animazione, a deciderlo i pubblici esercizi che avevano organizzato, su invito dell’Amministrazione Comunale, di rilanciare il centro, la prima notte di saldi tra venerdì 5 e sabato 6 luglio. Un modo per incentivare al primo all’acquisto con la prima notte di saldi coinvolgendo il cliente a partecipare all’evento organizzato dai locali pubblici aderenti all’iniziativa. Ad evidenziarlo il responsabile dei pubblici esercenti aderenti a Confcommercio, Giovanni Pigani: “L’annullamento di tutte le collaborazioni alla Notte Bianca, oltre alla serrata dei locali pubblici dell’8 luglio, sono le decisioni prese a seguito dell’ordinanza che vieta la vendita di alcolici da asporto nei locali pubblici a partire dalle 21 e la somministrazione dall’una di notte a Udine, per noi ritenuta inutile. Ed ora – conclude Pigani – siamo in attesa di sviluppi dal consiglio straordinario sulla sicurezza in programma lunedì”. Dello stesso avviso i commercianti del centro nelle parole del consigliere mandamentale Rodolfo Totolo: “A prescindere dalla Notte Bianca, noi non ci sentiamo sicuri e siamo sempre più preoccupati. Ci aspettiamo nuove soluzioni – conclude Totolo – per sostenere il settore del commercio che sta vivendo, in particolare in centro città, un periodo di vera crisi”.