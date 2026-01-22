  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 22 Gennaio 2026
Notte da sogno al PalaGesteco, una UEB sublime batte Brindisi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Notte magica a Cividale, dove la UEB somma le eccellenti prestazioni individuali di tutti suoi effettivi per conquistare una vittoria di assoluto pregio nello scontro diretto contro Brindisi.
Il ‘PalaGesteco’ celebra e riempie di emozioni il primo ritorno a casa del figliol prodigo Gabriele Miani, che osserva dalla panchina la prima parte di gara e lo show dell’ex compagno Redivo, in vena di segnali forti.
Dopo i 24 segnati a Cento, l’argentino realizza 12 punti nel solo primo quarto, chiuso con il 100% dal campo, rispolverando i superpoteri sia dalla lunga che dalla media distanza. Gli ospiti ribattono ad ogni colpo, sfruttando la mano calda di Copeland e la regia del sempre verde Cinciarini, mandando in archivio il primo quarto sul 23 a 21.
Il secondo parziale gode ancora di continuità realizzativa su ambo i fronti, fino a un minuto dall’intervallo, quando la difesa gialloblu chiude il canestro, e capitan Rota piazza due giocate di pura freddezza e qualità che mandano Cividale a riposo sul +9.
All’inversione di campo le Eagles aumentano ulteriormente l’aggressività difensiva, con Berti, Freeman, Costi, Rota e Marangon a francobollare i diretti avversari, e per poi consentire al padovano di volare in campo aperto, infiammando il palazzo.
In assenza di Redivo, frenato da un temporaneo malessere, il miglior Cesana della stagione piazza 12 punti, decisivi nel consentire ai ducali di scappare sul +18 tra 3° e 4° periodo; tuttavia i pugliesi riaccorciano a meno 7 a un minuto dall’ultima sirena, e il “sindaco” torna sul parquet per chiudere il match alla sua maniera.
Finisce 81 a 73, con Cividale che aggancia Brindisi alla trafficatissima seconda posizione, lasciando spazio a un solo neo: non aver difeso i 9 punti di vantaggio, fondamentali nel differenziale degli scarti tra gara d’andata e ritorno.

