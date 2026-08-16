Notte di Ferragosto infernale a Pissebus: fiamme a 50 metri dalle case

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una notte di Ferragosto infernale quella vissuta ieri nella Conca Tolmezzina, tanto che questa mattina le montagne viste da Udine nord sembravano essere sparite. Un panorama insolito creato dai fumi degli incendi che stanno devastando mettendo a dura prova la Carnia.

Nel tardo pomeriggio di sabato, alimentate dal vento, le fiamme dell’Amariana hanno raggiunto la Marianutte, oltrepassando il rio Confine ed entrando nel territorio di Tolmezzo. Di ora in ora la situazione è precipitata, fino a quando il fuoco è arrivato a una cinquantina di metri dalle abitazioni di Pissebus. Una minaccia che ha reso necessaria l’evacuazione cautelativa della piccola frazione, nell’area compresa tra rio Lovaris e il confine con Amaro, resa ancora più delicata dalla presenza di un impianto di biogas.

In serata, a Tolmezzo, è stata quindi predisposta una palestra per accogliere eventuali sfollati e il sindaco ha emanato l’ordinanza di sgombero. Una notte in bianco per Roberto Vicentini, che difficilmente dimenticherà..

Durante la notte vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza la zona, interessata anche oggi da nuovi focolai. Questa mattina la strada per Illegio si presentava completamente avvolta dal fumo, tanto da rendere necessaria la chiusura temporanea della circolazione verso il borgo montano.

Ma a minacciare la Conca Tolmezzina c’è anche il fumo proveniente dal Monte Dobis, quello con la grande bandiera italiana ben visibile dalla valle. Qui un rogo, di probabile origine dolosa, continua a riprendere vigore, mantenendo alta l’attenzione dei soccorritori.