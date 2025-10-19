Notte fonda al PalaGesteco, la UEB Cividale naufraga contro Ruvo di Puglia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Serata storica al PalaGesteco, dove Ruvo di Puglia conquista la sua prima affermazione assoluta in Serie A2.

Il 6º turno di campionato si apre con il verdetto meno atteso, materializzatosi inesorabilmente a discapito di una UEB Cividale che cade ancora in casa, 80 a 91, e il tonfo questa volta è di quelli che fa scuotere pareti e animi.

Le assenze di Freeman e Francesco Ferrari non sono scusanti valide per giustificare le proporzioni di una sconfitta che mostra nuovamente il lato gialloblù più oscuro, fatto di cooperazione forzata, individualismi inconsistenti, imprecisione e scarso spirito di sacrificio.

Come accaduto contro Rieti, la squadra di Pillastrini si trova subito a dover rincorrere una Ruvo capace di segnare 30 punti nel primo quarto e 51 a metà gara, mettendo a nudo lo scarsa tempra difensiva di una squadra approssimativa nelle coperture e nei corpo a corpo.

Più con la forza di un Rocak da 27 punti che con le idee del collettivo, i ducali riescono a riaccorciare per ben 3 volte i divari a due cifre, ma le reazioni si rivelano fugaci e seguite puntualmente da altrettanti black out.

Merito va dato agli ospiti, guidati dall’incontenibile Aanen Moody, mano bollente a stelle e strisce da 26 punti personali, e regista di un gruppo che trova in Borra e nell’ex di turno Nikolic insospettabili protagonisti di una serata che accende gli allarmi rossi di via Perusini e pone tutti i giocatori gialloblù sul banco degli imputati. Arriva così la quarta sconfitta in 6 giornate, ma quel preoccupa di più è che a questa UEB Cividale manca il fattore Eagles, fatto di umiltà, grinta, e gioco di squadra.