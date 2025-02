Nozze d’oro, di diamante e di titanio per 150 coppie udinesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giornata di festa per circa 150 coppie udinesi che oggi hanno celebrato le loro nozze d’oro, di diamante e di titanio al Palamostre, per il secondo appuntamento “Una vita insieme”, organizzato dal Comune di Udine in occasione di San Valentino.

Un teatro gremito ha accolto prima i saluti istituzionali portati dal Sindaco Alberto Felice De Toni e dal vice Sindaco Alessandro Venanzi, promotore dell’evento:

“Si tratta di un evento a cui teniamo molto, tramite il quale vogliamo ringraziare una fetta di comunità importante che con il loro lavoro, il loro impegno e anche con il loro amore sono riusciti a costruire l’infrastruttura della nostra società. Per la nostra generazione queste persone, molte delle quali sono ormai nonni, hanno un ruolo fondamentale per sostenere le nuove generazioni e le nuove famiglie. Anche per questo a loro va il nostro ringraziamento”

Due coppie sono salite sul palco a raccontare la loro esperienza di vita tra aneddoti, sorrisi e un po’ di sana ironia, incalzate dalla conduttrice Alexis Sabot.

Dopo la chiacchierata con gli invitati c’è stato spazio per un po’ di musica con lo spettacolo della Rhythm and Blues Band, storico gruppo nato a Cividale 43 anni fa, che ha portato sul palco una carrellata di celebri brani R&B e pop. Il concerto è stato diretto dal M° Andrea Martinis. Per tutti gli ospiti è stato previsto un omaggio dell’amministrazione: rose rosse per le signore, una stampa di un’immagine della città conservata nei nostri Musei e due ingressi gratuiti per ogni coppia a Casa Cavazzini. L’evento si è concluso con un brindisi organizzato l’I.S.I.S. B. Stringher.