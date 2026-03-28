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Cronaca

Nozze gay tra sindaci, Basso: “Tanta solidarietà dopo la bufera”

A giugno l'unione civile tra i primi cittadini di Pordenone e Carlino.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

La quiete dopo la tempesta. Un po’ Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, che a giugno convolerà a nozze con il suo omologo di Carlino, Loris Bazzo, in quella che a tutti gli effetti è la prima unione civile, in Italia, di due primi cittadini di centrodestra, se l’aspettava: dopo l’annuncio delle nozze, la bufera che ha travolto entrambi.

Tuttavia dopo la bagarre che si è scatenata, la vicinanza delle persone a Basso non si è fatta attendere.

Fiori d’arancio confermati, quindi, in Municipio a Pordenone. A celebrare le nozze sarà l’emerito sindaco Alvaro Cardin. Testimone di Basso sarà il consigliere comunale Ernesto Tubaro.

Numerosi gli invitati alla cerimonia civile.

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