Nubifragio a Udine, continua la rimozione di alberi caduti in città

A Udine si continua a lavorare per porre rimedio ai danni causati dal nubifragio di lunedì sera, con la caduta di alberi su auto e strade e diversi allagamenti.

Sono sette le squadre dei vigili del fuoco a lavoro e a loro si aggiungono tecnici e funzionari del Comune di Udine e squadre della protezione civile, che operano anche con la Polizia locale.

Al momento resta ancora chiusi i parchi Dal Dan e Brun. Durante la serata di ieri è caduto un pino in piazzetta Belloni e un secondo risulta pericolante: il transito è parzialmente bloccato anche per verificare la staticità dell’altra pianta. Caduti anche alberi all’interno della scuola Infanzia Pick: il giardino è inutilizzabile dai bambini, che per tutto il mese di giugno frequenteranno l’istituto. Anche la salita del Castello da Piazza Primo Maggio è ancora chiusa.

Gli uffici – fa sapere il Comune – continuano a monitorare la situazione, anche perché le condizioni meteo non migliorano. Il terreno è infatti zuppo d’acqua e con forti raffiche di vento c’è il rischio che altri alberi possano crollare.

Intanto è stato riaperto il Parco della Rimembranza, dopo la rimozione del cedro e dell’abete rosso crollati.

Il palasport Benedetti e il Teatro Palamostre sono stati riaperti, dopo gli allagamenti di lunedì.

Il lavoro degli uffici tecnici comunali, supportati da Polizia Locale e Protezione Civile, proseguiranno per tutta la giornata.