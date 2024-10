Numeri da record per la 20a Fiera del Lavoro FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A teatro per far incontrare aziende e laureati in cerca di lavoro. E’ andata in scena oggi al Giovanni da Udine la ventesima edizione della Fiera del Lavoro Fvg, organizzata dall’Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale, l’evento più determinante del nordest per l’incontro tra domanda e offerta occupazionale. Un’edizione che ha registrato numeri importanti: 85 aziende, 1.210 posti a disposizione e 800 persone registrate per i colloqui face to face.

La fiera del lavoro è stata un’opportunità per i laureati in tutte le discipline. Ospite d’onore di quest’anno la giornalista Lilli Gruber, intervistata da alcuni studenti. Novità di quest’anno ‘L’arte di fare impresa’, momento dedicato ai grandi imprenditori del territorio. Infine, la consegna del premio all’ingegnere gestionale dell’anno.