Cormonese attraversa a nuoto lo Stretto di Messina per sensibilizzare sul tema-diabete

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Iscriversi ad un corso per imparare a stare a galla nello scorso gennaio e, domenica 14 luglio, essere già in grado di affrontare a nuoto lo Stretto di Messina con uno scopo nobile: sensibilizzare sulle problematiche del diabete. E’ la storia che arriva da Cormons: il protagonista si chiama Simone Ballatore e nella sua quotidianità deve convivere con un avversario difficile come il diabete, diagnosticatogli all’età di 22 anni. Proprio per dimostrare come le persone affette da questa problematica possano affrontare con determinazione la propria quotidianità, Simone ha deciso di cimentarsi in questa sfida natatoria tra Sicilia e Calabria assieme ad altre 13 persone affette da diabete provenienti da vari angoli d’Italia nell’ambito dell’iniziativa promossa da Sweet Team Aniad “Una bracciata tira l’altra” con partenza da Capo Peloro e arrivo a Scilla.

A supportare Simone c’è anche Elena Frattolin, membro costituente di Diabete-Italia che traccia un quadro della situazione nella nostra regione.