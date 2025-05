Nuova allerta meteo: in arrivo piogge intense e temporali

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo valida per la giornata di domani, giovedì 22 maggio. Una saccatura atlantica darà origine a una situazione di diffusa instabilità, specialmente tra i monti e la pianura. Tra le 6 della mattina e la mezzanotte sono previsti rovesci e temporali che si presenteranno a più riprese. Le piogge saranno particolarmente intense sulle Alpi, le Prealpi e la pianura; moderate, invece, sulla costa. In pianura i temporali potrebbero causare accumuli di pioggia in poche ore, causando quindi criticità nella rete idrogeologica e di drenaggio urbano, con possibili locali interruzioni della viabilità. Eventuali problematiche potrebbero essere dovute alle possibili raffiche di vento durante i temporali.