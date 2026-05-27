Nuova assoluzione, nessun colpevole per la morte di Penelope, schiacciata dall’acquasantiera

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono state entrambe assolte le due persone accusate di omicidio colposo per la morte della piccola Penelope, che resta dunque senza responsabili. La Corte d’Appello di Trieste ha assolto il sacerdote e docente di religione Ioan Marginean Cocis al processo per la morte della bimba di 7 anni schiacciata da un’acquasantiera il 21 novembre 2019 durante una lezione di catechismo nella chiesa di Santa Chiara dell’educandato Uccellis di Udine. E’ stata inoltre confermata l’assoluzione della dirigente scolastica Anna Maria Zilli, già decisa in primo grado. La sentenza ribalta così parzialmente il verdetto del Tribunale di Udine, che aveva condannato padre Ioan a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo.

“Sono stati accolti i motivi dell’appello – commenta il difensore di padre Ioan, l’avvocato Massimo Zanetti – che evidenziavano come la chiesa di Santa Chiara è parte del plesso scolastico, che l’utilizzo della stessa non era mai stato negato a padre Ioan e che nessuno, nemmeno in sede di restauro dell’immobile, aveva mai ritenuto che l’acquasantiera rappresentasse un rischio. L’evento era totalmente imprevedibile, pertanto al mio assistito non poteva essere addebitata alcuna responsabilità per la tragica morte della piccola Penelope. L’avvocato Zanetti riferisce che padre Ioan rimane vicino alla famiglia di Penelope per il dolore che questa tragedia ha causato.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito anche del secondo grado di giudizio” – commenta l’avvocato Stefano Buonocore, difensore della dirigente dell’Uccellis. “Non ho mai dubitato dell’innocenza della dirigente Zilli. La conferma anche in Appello dell’assoluzione cementa la sentenza del Tribunale di Udine, precisa e ampiamente motivata”.

Durissimo invece lo sfogo della madre di Penelope, Laura Libanetti: “Per la giustizia italiana nessuno è responsabile della morte di mia figlia – dice. Non l’ho lasciata sola in autostrada, ma in una scuola e non è più tornata a casa”. La mamma della piccola ha definito la decisione “vergognosa” auspicando un eventuale ricorso in Cassazione da parte della Procura. La famiglia infatti non si è costituita parte civile nell’appello, ma ha scelto la via del processo civile per il risarcimento: domani ci sarà la prima udienza.