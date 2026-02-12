  • Aiello del Friuli
giovedì 12 Febbraio 2026
Nuova centenaria a Udine, Ines Canciani soffia 100 candeline

Il sindaco De Toni ha consegnato alla festeggiata una targa commemorativa
Redazione
Autore: Redazione

Una giornata speciale per la signora Ines Canciani, che oggi ha festeggiato il traguardo dei cento anni, circondata dall’affetto dei familiari e degli amici.

Attualmente ospite del Gruppo Zaffiro di Martignacco, la signora Canciani ha ricevuto la visita del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, che ha voluto portarle personalmente gli auguri a nome dell’intera città. Alla celebrazione erano presenti parenti e amici fino alla quarta generazione della famiglia Canciani, a testimonianza di un legame familiare solido e partecipato.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha consegnato alla festeggiata una targa commemorativa nella quale si evidenzia come il raggiungimento di un secolo di vita rappresenti un traguardo significativo, ricco di esperienze, ricordi e passaggi che si intrecciano con la storia della comunità.

«La sua lunga esperienza è un valore prezioso e un esempio per le nuove generazioni» ha dichiarato De Toni, che ha voluto con questo gesto esprimere vicinanza e attenzione non solo alla signora Canciani, ma anche a tutti gli anziani della città.

