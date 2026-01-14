Nuova centenaria in Friuli: è la signora Maria di Resia

Il Friuli ha una nuova centenaria. Si tratta della signora Maria Di Lenardo di Resia, nata il 9 gennaio 1926. Il felice traguardo è stato celebrato venerdì scorso alla presenza del sindaco di Resia, Anna Micelli, e di Mauro Valent, primo cittadino di Venzone, dove l’anziana è attualmente ospite.

Maria Di Lenardo ha vissuto un secolo segnato da profondi cambiamenti storici e sociali. Ha conosciuto e attraversato il periodo della Seconda guerra mondiale e, in età adulta, ha affrontato l’esperienza dell’emigrazione in Lussemburgo e in Belgio, per poi tornare nel suo paese natale nel 1995. La sua vita è stata dedicata al lavoro e alla famiglia: quattro figli, cinque nipoti e cinque pronipoti.

Oltre alla signora Maria, Resia festeggerà quest’anno anche i 100 anni della compaesana e coetanea Maria Di Biasio. La vallata, inoltre, conta già altre due ultracentenarie, Elena Giusti e un’altra Maria Di Lenardo, omonima alla donna festeggiata gli scorsi giorni.