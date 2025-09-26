Nuova chiusura per il Passo di Monte Croce, stop fino a dicembre

Nuova chiusura al traffico per il Passo di Monte Croce Carnico. Lo ha deciso l’Anas per eseguire l’ultima fase dei lavori di messa in sicurezza dopo la frana del dicembre 2023.

La strada resterà chiusa da lunedì prossimo, 29 settembre, fino al prossimo 31 dicembre. I lavori prevedono il prolungamento della galleria paramassi al tornante 12 e la demolizione con ricostruzione completa della sede stradale che collega il Friuli Venezia Giulia all’Austria.

“Comprendiamo l’importanza strategica della SS 52 bis per residenti, imprese e collegamenti con l’Austria – ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante annunciando la chiusura -. Lavoriamo con Anas e con l’impresa esecutrice per ridurre al minimo i disagi e rispettare i tempi previsti”.

Nel periodo di chiusura il transito sarà vietato a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni. L’area di cantiere sarà dotata di segnalazioni stradali e luminose adeguate e sarà sottoposta a un monitoraggio continuo. Eventuali aggiornamenti o modifiche al programma dei lavori saranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza. Per informazioni sulla viabilità alternativa e sulle condizioni della circolazione è possibile contattare il Servizio gratuito Anas 800841148 attivo 24 ore su 24. La riapertura della SS 52 bis è prevista entro la fine del 2025, salvo eventuali ritardi dovuti a condizioni meteo avverse o a esigenze operative emerse in cantiere