Nuova colonna di fumo a Cisterna Coseano, terzo incendio in meno di tre mesi

Un nuovo incendio, il terzo in poco meno di tre mesi, ha interessato l’ormai ‘noto’ capannone della zona industriale di Cisterna di Coseano. Si tratta di un fabbricato acquisito dalla Cella Costruzioni da un precedente fallimento, al cui interno è presente una vasca di cemento armato contenente pneumatici triturati. Il primo rogo risale al 23 ottobre scorso, quando il materiale di scarto iniziò ad andare in fiamme. A distanza di un mese, il 24 novembre, una densa colonna di fumo nero per diverse ore si levò in cielo preoccupando i residenti. Questo pomeriggio, infine, il terzo nuovo allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine. Le cause della combustione, hanno riferito i pompieri, sono sempre attribuibili ai residuti presenti nel deposito non ancora smaltiti.