Nuova condanna per Djouamaa dopo il caso Tominaga

Nuova condanna per Abd Allah Djouamaa, 23 anni di Conegliano, al quale sono stati inflitti a giugno 2 anni di reclusione per lesioni nel procedimento relativo all’omicidio preterintenzionale di Shimpei Tominaga. Il gup di Udine Mariarosa Persico lo ha condannato con il rito abbreviato a un anno e 8 mesi di reclusione per una rapina compiuta a Lignano. Nel luglio 2023, Djouamaa – assieme ad altre due persone – aggredì due minorenni del Vicentino minacciandoli di malmenarli con un coltello. Magrissimo il bottino: un paio di occhiali dal sole.