Nuova condanna per Vincenzo Paglialonga, il 42enne originario di San Severo in Puglia a cui in ottobre la Corte d’Assise di Udine ha inflitto l’ergastolo per l’omicidio di Lauretta Toffoli. Oggi il gup di Udine Mariarosa Persico ha condannato l’uomo a un anno e 7 mesi di reclusione e 6 mesi di arresto per alcuni fatti accaduti nel novembre 2021, sei mesi prima del delitto di via della Valle. Tra le accuse, il possesso di segni distintivi delle forze dell’ordine contraffatti. Stando alle imputazioni, Paglialonga fu fermato dalla polizia alla guida della propria auto con la patente sospesa e in stato di ebbrezza. Nella vettura furono trovati un cacciavite e un cappello con l’effige dei carabinieri. Due settimane dopo fu nuovamente fermato e trovato in possesso di una lama per seghetti e di un distintivo dell’Arma. Il difensore, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, ha annunciato ricorso in appello.