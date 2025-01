Nuova fuga di monossido, 8 intossicati lievi a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un edificio evacuato e 8 persone intossicate in modo lieve. Questo l’esito di una nuova fuga di monossido di carbonio in un condominio di via Torrebianca a Trieste. Ieri notte l’allarme installato in un bed and breakfast, chiuso in questi giorni, ha iniziato a suonare riuscendo ad allertare comunque gli inquilini dello stabile. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, i valori del monossido, fanno sapere i pompieri, erano comunque a livelli significativi tanto da evacuare i quattro piani e le cinque famiglie presenti. Le otto persone che hanno respirato il gas potenzialmente letale a seguito delle visite presentavano livelli bassi al punto da non richiedere l’uso della camera iperbarica. Tutti gli impianti a combustione dello stabile sono stati spenti e non potranno essere utilizzati fino a quando non saranno completate tutte le verifiche per individuare la fuga del gas. In questo caso la presenza e l’allarme dato dal rivelatore di monossido, obbligatorio in tutti gli appartamenti ad uso turistico, ha fatto scattare tempestivamente i soccorsi evitando seri problemi di salute a tutte le persone presenti nello stabile. Sono due le vittime in Friuli Venezia Giulia a causa del monossido, l’ultima un cittadino austriaco deceduto il 30 dicembre in un appartamento sempre a Trieste