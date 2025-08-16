Nuova giornata di passione sulle linee ferroviarie regionali

Ritardi nei treni fino a 70 minuti nonché alcuni convogli cancellati. E’ quanto accaduto questa mattina alla Stazione ferroviaria di Trieste dove si sono verificati una serie di disagi sia per i treni in arrivo che per quelli in partenza. In particolare i problemi hanno interessato le tratte regionali. I disagi sarebbero stati causati da un problema tecnico verificatosi sulla linea tra Trieste e Monfalcone. Tra i convogli col ritardo maggiore c’era anche un treno proveniente da Tarvisio Boscoverde e diretto a Trieste. La problematica che ha interessato oggi Trieste è la seconda in tre giorni sulle linee ferroviarie regionali dopo i disservizi causati giovedì da un guasto ad un deviatoio verificatosi nei pressi di Mestre che, a cascata, ha portato a ritardi fino a 50 minuti che hanno coinvolto anche i mezzi in transito alla stazione di Udine.