Nuova legge su commercio e turismo, la Regione semplifica e investe

Commercio e turismo assieme. In un legge regionale, unica in Italia che unisce i due comparti e detta le strategie future semplificando il quadro normativo, a vantaggio di negozi di vicinati, distretti del commercio, cicloturismo e alberghi. Per dar corpo al provvedimento, presentato alle categorie economiche, la Regione ha stanziato 134 milioni tra 2026 e 2027.

Le sedi d’impresa del Terziario in regione sono 56.895, il 58,2% del totale delle imprese. Un plauso è arrivato da Confcommercio

La legge approderà in Consiglio regionale in autunno e, una volta approvata, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026.