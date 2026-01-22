Nuova operazione di sgombero migranti in Porto Vecchio a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalle 7.30 di oggi è in corso un servizio straordinario di controllo, coordinato dalla Prefettura, all’interno dell’area del Porto Vecchio interessata da un cantiere di lavori, per verificare la posizione amministrativa dei migranti che trovano rifugio negli edifici fatiscenti dell’area. Sarebbero circa 120. L’obiettivo – precisa una nota della Questura, è quello di “inserirli nel sistema dell’accoglienza e trasferirli in altri centri del territorio nazionale”.

L’operazione di sgombero è stata decisa in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e riguarda in particolare l’edificio numero 4. La Prefettura ha precisato che l’attività è stata programmata nel corso di incontri mirati a condividere le strategie anche per la messa in sicurezza dell’ area, monitorata dopo ripetuti incendi che in dicembre hanno portato alla chiusura di altri 3 magazzini in disuso. Attività – sottolinea ancora la Prefettura – che si aggiungono allo sforzo settimanalmente messo in campo per alleggerire il sistema di accoglienza della provincia con il trasferimento dei richiedenti asilo in centri di accoglienza del territorio nazionale”.

Sul posto opera personale della Prefettura per le procedure di accoglienza dei richiedenti asilo; dell’ Ufficio immigrazione della Questura per l’esame delle posizioni di soggiorno; UNHCR per le informazioni legali; Azienda Sanitaria; Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, con il coordinamento della Questura. Sono state installate tensostrutture, fornite dalla Protezione Civile regionale e saranno forniti pasti ai migranti dalla Fondazione Diocesana Caritas Onlus di Trieste.

Per un magazzino, vicino a quelli già chiusi a dicembre, e in cui è stata segnalata la presenza di migranti, inizieranno oggi, a cura del Comune di Trieste, anche le operazioni di chiusura, per ripristinare le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie.