Nuova ordinanza anti-alcol a Pordenone: divieto h24 fino al 25 maggio

È di nuovo in vigore l'ordinanza anti alcol a Pordenone. A firmarla è stato il vicesindaco reggente per tutelare il decoro e la sicurezza urbana. Rinnovata periodicamente per prevenire e contrastare i fenomeni di degrado in città, soprattutto in concomitanza con l'allungarsi delle giornate, l'ordinanza prevede fino al 25 maggio il divieto h 24 di consumare bevande alcoliche di qualsiasi genere e in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche di tutto il territorio comunale: strade, piazze, parchi e giardini pubblici.

Dal divieto sono esclusi i dehor dei locali pubblici e le manifestazioni autorizzate.

L’ordinanza intende garantire la piena e serena fruibilità degli spazi pubblici, contrastando situazioni di degrado e inciviltà, soprattutto nel periodo primaverile, caratterizzato da festività e da una maggiore affluenza di persone in città. In passato in città erano già capitati episodi spiacevoli a riguardo, in particolare con comportamenti di giovani sopra le righe

I trasgressori incorrono in sanzioni penali e amministrative. L’idea dell’amministrazione, in sinergia con Prefettura e forze dell’ordine è quella di potenziare i controlli nelle aree più sensibili della città.