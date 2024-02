Nuova protesta al Cpr di Gradisca, ospite caduto dal tetto

Nuova contestazione dei migranti trattenuti nel Cpr di Gradisca. Durante la violenta protesta un tunisino di 34 anni è caduto da un tetto riportando diversi traumi e la rottura del femore. E’ accaduto ieri sera nel Centro di permanenza per i rimpatri, dove un numeroso gruppo di stranieri ha dato fuoco ai materassi delle camerate della zona verde. Poi, una decina di persone è salita sui tetti della zona rossa, forse per tentare la fuga dalla struttura gradiscana, come già accaduto nei giorni scorsi. A inizio settimana tre migranti sono riusciti far perdere le proprie tacce dopo aver scavalcato il muro di cinta dell’ex Caserma Polonio.

Ed è proprio qui che uno di loro è precipitato per 6 metri finendo sull’asfalto. Le modalità della caduta sono al vaglio degli inquirenti. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale di Udine in gravi condizioni. Nel Cpr sono intervenuti gli agenti della Questura di Gorizia in tenuta antisommossa, che in tarda serata sono riusciti a riportare la calma.

Sull’ennesima protesta è intervenuto il sindaco di Gradisca, Linda Tomasinsing, che ha rinnovato la richiesta di chiudere il centro. GUARDA IL VIDEO