Nuova residenza per anziani a Monfalcone, al via il cantiere di Sereni Orizzonti

Sono partiti i lavori per la costruzione della nuova Residenza sanitaria per anziani non autosufficienti di Sereni Orizzonti a Monfalcone, che sorgerà in via Galileo Galilei.

Dopo le attività di scavo e bonifica, il cantiere è stato avviato gettando le fondamenta del nuovo edificio. La fine dei lavori è prevista per l’estate del 2026. La nuova Rsa, di terzo livello con nuclei N3, verrà realizzata su quattro piani e potrà ospitare 110 anziani non autosufficienti, distribuiti in 4 distinti nuclei di degenza. Si prevedono anche degli spazi destinati alla socializzazione e alle attività di laboratorio. La residenza sarà circondata da una vasta area attrezzata, interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori. I familiari degli ospiti in visita avranno a disposizione un ampio parcheggio. Le camere saranno ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili nonché di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio. A ogni piano è previsto un bagno assistito con barella doccia o sedia doccia.

Come tutte le attuali e future costruzioni, la RSA che sorgerà a Monfalcone sarà un edificio a basso impatto ambientale con caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico e idrico. Realizzata in classe energetica A3, sarà in grado di produrre autonomamente 170.000 kWh di energia da fonti energetiche rinnovabili, ovvero oltre il 60% del suo intero fabbisogno, riducendo l’emissione in atmosfera di oltre 127 tonnellate all’anno di anidride carbonica che equivalgono a 850 alberi.

«Il nostro gruppo continua a crescere: siamo i secondi in Italia per numero di posti letto gestiti nel settore anziani. Operiamo fondamentalmente in residenze di cui noi stessi curiamo lo sviluppo immobiliare» – dichiara Gabriele Meluzzi, Amministratore Delegato del Gruppo – «Ci teniamo molto a rimarcare che la costruzione avviene in una zona ritenuta di fabbisogno dall’Amministrazione regionale, poiché il numero di posti letto non è sufficiente. Per questo motivo, abbiamo ottenuto già nel 2020 parere favorevole alla realizzazione da parte della Regione. Una precondizione necessaria per il convenzionamento della RSA a beneficio degli anziani che poi ospiterà».

«Il 2024 è stato un anno ricco di grandi risultati, con la costruzione delle residenze di Fontanafredda in Friuli, Villacidro in Sardegna, La Loggia e San Gillio a Torino» – racconta il Direttore generale Mario Modolo – «che si aggiungono alle acquisizioni delle RSA di Pinzano al Tagliamento, La Camandolina, San Tomaso d’Aquino e Sestri Ponente a Genova, oltre che San Francesco a Lodi.

Oltre a Monfalcone sono attivi ora anche i cantieri di Nonantola e Reggio Emilia in Emilia-Romagna, Collegno, Asti, Sizzano in Piemonte e Laterina in Toscana», conclude.