Nuova rotonda ad Orcenico, al via i lavori sulla SR464 ad Arba

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La messa in sicurezza della circolazione stradale è al centro di alcuni progetti sul territorio provinciale pordenonese. L’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante era presente alla posa della prima pietra dei lavori sulla regionale 464 nella frazione di Colle, nel Comune di Arba. Saranno realizzati elementi di moderazione della velocità che aiuteranno a rallentare il traffico, insieme ad una nuova segnaletica e ad un impianto di illuminazione rinnovato per aumentare la visibilità nelle ore notturne. L’opera supera i 600 mila euro di investimento.

La stessa Amirante ha presenziato inoltre all’inaugurazione della nuova rotonda di Orcenico, frazione di Zoppola, lungo la strada regionale 46.