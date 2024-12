Nuova Scuola Elementare entro settembre 2025 per San Giorgio al Tagliamento

I lavori di costruzione del nuovo plesso ospitante la Scuola Primaria “G. Marconi” di San Giorgio al Tagliamento sono finalmente ripresi grazie alla rinuncia da parte della ditta che si è occupata delle opere iniziali e il passaggio di consegne alla nuova impresa aggiudicataria, la ANDREOLA S.r.l., avvenuto ufficialmente in cantiere lo scorso 05 dicembre alla presenza del Sindaco Flavio Maurutto che ha così commentato:

“Questa ripartenza ci permette di poter stabilire un orizzonte temporale concreto; la messa a nuovo della scuola di San Giorgio è un’opera fondamentale per la nostra comunità, da anni tanto attesa, e oggi possiamo finalmente cerchiare sul calendario il mese di settembre 2025 come periodo di ultimazione dell’intervento”.

Secondo quanto previsto in progetto e da cronoprogramma operativo dell’impresa, la costruzione della nuova Scuola Elementare di San Giorgio al Tagliamento verrà infatti completata entro 270 giorni, e pertanto il 1° settembre 2025.

Il quadro economico complessivo dell’opera è pari a € 3.116.602, finanziato per € 1.520.000 con contributo ministeriale e per € 1.596.602 con fondi propri dell’Amministrazione Comunale; comprende le precedenti opere eseguite (demolizione del vecchio edificio, bonifica bellica, fondazioni e opere fognarie del nuovo edificio) e le spese tecniche.

L’importo netto contrattuale delle opere in progetto, che prevedono il completamento della struttura e l’adeguamento del precedente progetto alle rinnovate normative, risultano essere pari a € 1.762.977,40 di cui € 39.745,04 per oneri per la sicurezza.

Soddisfazione espressa anche dalla Consigliera Silvia Bottacin che sottolinea lo spirito con cui la comunità di San Giorgio al Tagliamento ha saputo attendere e dare fiducia all’opera:

“L’auspicio è che tra un anno gli alunni della primaria di San Giorgio, dopo spostamenti e situazioni precarie, possano finalmente usufruire di una nuova struttura moderna e confortevole con annessi tutti i servizi, compresa l’aula mensa. Tanto è dovuto ad una comunità che ha saputo pazientemente aspettare e, nonostante i disagi, ha continuato a scegliere la scuola della propria frazione come punto di riferimento.

Una scuola ecosostenibile, inclusiva e confortevole

Dal punto di vista funzionale, la nuova Scuola Primaria di San Giorgio al Tagliamento è stata progettata secondo i più moderni criteri in materia di Edilizia Scolastica, di abbattimento delle barriere architettoniche e fruibilità da parte delle persone ipovedenti.

L’edificio si svilupperà su unico piano con cinque aule per attività normali che consentiranno di ospitare fino a 125 alunni, spazi dedicati alle attività parascolastiche, un’aula insegnanti/biblioteca, un’aula mensa a doppio turno, servizi igienici per le varie tipologie di utenza differenziati per sesso e con spazi dedicati a persone con disabilità. Completeranno l’edificio ulteriori spazi per la gestione delle attività accessorie, come il porzionamento dei pasti, la sanificazione, dispensa e locali per il personale ATA con accesso dedicato, e un locale tecnico.

Le soluzioni progettuali esecutive sono state sviluppate con l’intento di promuovere la sostenibilità ambientale dell’intero processo edilizio e sono state orientate al fine di soddisfare le richieste vigenti previste dal DM del 22/06/2023 sui Criteri Ambientali Minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

A livello strutturale l’edificio è stato progettato con struttura a setti portanti in X-lam e solai formati da lastra in X-lam poggianti su travi in legno lamellare. La scelta di una struttura in legno è legata a un discorso di sostenibilità ambientale ed ecocompatibilità e presenta inoltre un ottimo comportamento alle sollecitazioni sismiche. Inoltre, l’elemento legno aumenterà la sensazione di benessere all’interno dell’edificio migliorando notevolmente il microclima interno in quanto presenta una spiccata inerzia termica ed una elevata igroscopicità, consente una notevole riduzione dei ponti termici e, con una precisa combinazione di strati di materiali termoisolanti, conferisce notevoli proprietà di assorbimento e isolamento acustici.

Un edificio NZEB con prestazioni energetiche in Classe A4

Le soluzioni scelte per le componenti tutte del corpo di fabbrica e per le dotazioni impiantistiche fanno sì che la nuova Scuola Primaria di San Giorgio al Tagliamento potrà essere considerata edificio NZEB, acronimo di Nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica il cui funzionamento richiede una quantità di energia minima.

Il riscaldamento invernale della scuola sarà infatti realizzato con un impianto centralizzato a pavimento radiante la cui produzione di energia termica verrà affidata a una pompa di calore reversibile aria-acqua. I locali dell’edificio scolastico saranno dotati di impianto di rinnovo aria realizzato attraverso un’unità esterna di tipo rooftoop a tutt’aria esterna, con estrazione/espulsione, a pompa di calore reversibile e a recupero termodinamico attivo. La produzione di acqua calda sanitaria avverrà in modo centralizzato e sarà realizzata mediante un sistema in grado di evitare il rischio di formazione di legionella.

La configurazione dell’edificio e la scelta dell’involucro sono stati concepiti per ottimizzare l’illuminazione naturale e garantire un adeguato comfort visivo per gli utenti. Le apparecchiature sono previste con ottiche e tecnologie ad alto rendimento, rilevatori di presenza e lampade a basso consumo e tecnologia LED di ultima generazione.

Nella copertura verrà installato un impianto fotovoltaico con 84 moduli in silicio monocristallino da 650 W/cad. per una potenza di circa 54,60 kWp. Le acque meteoriche provenienti dalla copertura dell’edificio saranno canalizzate e raccolte in due vasche a fini irrigui.

La prestazione energetica globale del nuovo fabbricato è stata prevista in Classe A4, sarà dunque a tutti gli effetti un edificio a energia quasi zero.