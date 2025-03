Nuova sede della Protezione Civile di Udine, costi lievitati ma si farà

Anche il capoluogo friulano avrà una sede funzionale e moderna per la sua Protezione Civile. Nonostante i costi lievitati rispetto ai primi impegni economici stimati dalla precedente Giunta Fontanini, la casa dei volontari udinesi si farà. E sarà costruita sempre in via del Partidor. E’ stato presentato in Commissione Territorio e Ambiente il piano definitivo del progetto che porterà alla realizzazione di una struttura moderna e sostenibile, disposta su due piani e immersa in un ampio spazio verde, dove il consumo di suolo è stato ridotto al minimo.

Al piano terra, un’ampia area sarà destinata al ricovero dei mezzi e al magazzino, assicurando un accesso rapido alle attrezzature e ai veicoli di emergenza per interventi puntuali sul territorio. Sempre sullo stesso livello, troveranno posto l’area organizzativa, con una spaziosa sala riunioni, una zona cucina con mensa e un’area uffici per la gestione operativa delle attività. Il primo piano sarà dedicato a ulteriori aree magazzino e a una zona spogliatoi, per garantire comfort e praticità ai volontari e al personale.

L’assessore Andrea Zini ha presentato un quadro economico completamente rivisto, con un aumento dei costi schizzati di quasi un milione e 200mila euro rispetto alle previsioni iniziali del 2021. Il budget, inizialmente di 2,4 milioni di euro, è salito a 3,6 milioni, a causa di una serie di fattori, tra cui la sottovalutazione dei costi iniziali e l’aumento del 23% dei prezzi dei materiali. Sono ora in corso le ricerche per reperire i fondi mancanti, anche attraverso la collaborazione con la Protezione Civile regionale. L’obiettivo – ha assicurato Zini – è riuscire comunque ad avviare i lavori entro il 2025.