Cronaca

Nuova spaccata da Cicli Granzon: con la mazza infrangono vetrata, sparite 5 bici

Il danno complessivo ancora da quantificare. Esasperato dai tanti colpi subiti il titolare del negozio di viale Palmanova a Udine
Redazione
Autore: Redazione

Ennesima spaccata ai danni del negozio di biciclette Cicli Granzon di Viale Palmanova a Udine. La scorsa notte ignoti sono entrati in azione: con una mazza hanno infranto una delle vetrate dell’attività commerciale, aprendosi così un varco per entrare.

Dal negozio sono sparite cinque biciclette, di valore ingente. Il danno complessivo è ancora in fase di quantificazione. I ladri, forse tre, sarebbero arrivati dai campi. Hanno agito come in occasione dell’ultimo colpo messo a segno nell’attività, lo scorso aprile.

Subito dopo la spaccata – era da poco passata l’una di notte – è scattato l’allarme, che ha messo in allerta il personale della sicurezza privata. Svegliato dal sistema antifurto, in negozio è arrivato anche il titolare, provato dall’ennesima spaccata subita dalla propria attività commerciale.

