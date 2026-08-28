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Nuova Stazione di Posta, un utente su 7 è italiano. Sedici le donne accolte

Ogni giorno vi orbita un'ottantina di persone
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gli utenti sono 350 al mese. Di questi, 50 sono italiani. E per la prima volta ci sono spazi dedicati alle donne: 16 quelle che afferiscono al servizio. Sono i numeri della nuova stazione di Posta, inaugurata da Palazzo D’Aronco due mesi fa in via Cussignacco, accanto all’ex Comando dei vigili del fuoco che ospitava la vecchia struttura. A riportarli è stato l’assessore comunale all’Equità sociale Carlo Giacomello.

La nuova stazione di posta, aperta ogni giorno nelle ore diurne, è dunque entrata a regime. Ogni giorno vi orbita un’ottantina di persone, seguita da quattro operatori. Gli spazi più ampi garantiscono migliori servizi, compresa una prima accoglienza e uno sportello dedicato.

Per il futuro, l’ipotesi è di utilizzare una parte dell’ex comando dei vigili del fuoco da adibire a giardino.

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