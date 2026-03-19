Nuova truffa telematica, condannato un 67enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le truffe telematiche, con il passare del tempo, si fanno sempre più ingegnose e difficili da scoprire. Lo dimostra il caso di Carlo Pisati, 67 anni di Brescia, condannato con il rito abbreviato dal Tribunale di Udine a un anno di reclusione per essersi intrufolato nell’account di una concessionaria di Cividale e impossessato della caparra per l’acquisto di un’automobile.

Il colpo è stato messo a segno nell’ottobre 2023. Stando alle imputazioni, l’uomo contattò l’attività commerciale, sostenendo che qualcuno aveva hackerato il suo account su subito.it, chiedendo il pin con la scusa di dover bloccare il malintenzionato.

Dopo essersi fatto dare le credenziali di accesso dal titolare, pubblicò l’annuncio di vendita di un’autovettura sotto il marchio della concessionaria: 10mila euro per un’Audi Q3.

A cadere nella trappola fu una donna delle Valli del Natisone che, dopo averlo contattato al telefono, versò sul suo conto mille euro di anticipo per bloccare l’Audi. Naturalmente, la vettura non fu mai consegnata.